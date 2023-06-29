Парламент Казахстана одобрил закон о возврате незаконных активов

Согласно подсчетам экспертов, за 25 лет в результате хищения государственных средств, коррупции и уклонения от налогов за границу из страны выведено от $140 млрд до $160 млрд

АСТАНА, 29 июня. /ТАСС/. Члены Сената (верхняя палата) парламента Казахстана одобрили закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Основной целью закона обозначено регулирование общественных отношений, связанных с поиском, подтверждением происхождения и принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов. Документ, в частности, предусматривает создание уполномоченного органа по этим вопросам, а также образование специального государственного фонда и управляющей компании для аккумулирования возвращенных активов и финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния населения Казахстана.

Как отмечалось в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса (нижняя палата) парламента, за последние 25 лет активы незаконно приобретались и выводились за пределы Казахстана вопреки законодательству. Согласно подсчетам разных экспертов, за указанный период в результате хищения государственных средств, коррупции и уклонения от налогов за границу выведено от $140 млрд до $160 млрд.

После одобрения Сенатом закон поступит на подпись президенту Казахстана.

В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая займется возвратом финансовых средств, незаконно выведенных гражданами республики за рубеж. За время работы комиссии в собственность государства уже вернули такие активы на сумму свыше 760 млрд тенге ($1,7 млрд).