Абрамченко поручила принять меры по снижению цен на сельхозтехнику из России и Белоруссии

Вице-премьер также поручила начать с июня поставки тракторов российского и белорусского производства в субъекты РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила заняться снижением цен на российскую и белорусскую сельхозтехнику для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте кабмина.

"Минпромторгу России поручено принять исчерпывающие меры по повышению доступности и снижению цен на российскую и белорусскую сельскохозяйственную технику для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей", - говорится в перечне поручений.

Также Федеральной антимонопольной службе совместно с Минсельхозом РФ, Минпромторгом и исполнительными органами субъектов страны было поручено следить за ценами на трактора и комбайны для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кроме того, вице-премьер поручила начать с июня 2023 года поставки сельскохозяйственных тракторов российского и белорусского производства в субъекты РФ и контролировать его исполнение до конца года.

Также Минпромторгу совместно с Минсельхозом было поручено проработать вопрос расширения перечня товаров в рамках параллельного импорта для своевременного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей запасными частями в период проведения сезонных полевых работ и о результатах доложить в правительство до 14 июля 2023 года.