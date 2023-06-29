Кузбасс самостоятельно профинансирует строительство ВПП в аэропорту Шерегеша

При этом терминал будет строить компания "Новапорт"

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/, Кемеровская область будет за свой счет строить взлетно-посадочную полосу в аэропорту на горнолыжном курорте Шерегеш, затем планируется получение гранта. При этом терминал аэропорта будет строить компания "Новапорт" за свой счет, сообщил журналистам владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко в кулуарах Сибирского транспортного форума в Новосибирске.

"Принято решение, что Кемеровская область будет финансировать строительство ВПП самостоятельно, рассчитывая на получение в дальнейшем федерального гранта. Мы рассчитываем, что за свой счет построим терминал в аэропорту Шерегеша стоимостью 5 млрд рублей", - сказал Троценко.

Он добавил, что грант может быть рассчитан на сумму 4-5 млрд рублей при стоимости строительства ВПП в 9 млрд рублей.

Ранее власти Кузбасса оценили общую стоимость строительства аэропорта Шерегеша с сопутствующей инфраструктурой в 35 млрд рублей. Из них около 15 млрд - сопутствующая инфраструктура: строительство дорог, газопровода, объектов энергообеспечения.