Левитин: Севморпуть и коридор "Север - Юг" - приоритеты для России на ближайшие 10 лет

Помощник президента РФ также напомнил, что недавно Россия и Иран заключили соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути (СМП) и транспортного коридора "Север - Юг" являются приоритетным для России на ближайшее десятилетие, сообщил помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин в ходе Сибирского транспортного форума в Новосибирске.

"Нам не хватает сегодня выходов на Севморпуть. У нас есть задача [по грузоперевозкам] 80 млн тонн, сегодня это 36 [млн тонн]. Но Севморпуть и "Север - Юг" - я бы назвал, что это две приоритетные задачи на ближайшие 10 лет. <…> Восточный полигон свои 180 млн [тонн] возьмет. Мы хотим 220, но каждый миллион тонн плюсом к 180 стоит 30 млрд рублей. Давайте считать: "Север - Юг" стоит 1 млн - 6 млрд рублей, Севморпуть примерно будет стоить около 20 млрд рублей. Сейчас надо переходить к математике и считать, какой полигон выбирать, сколько это стоит", - сказал Левитин.

Он напомнил, что недавно Россия и Иран заключили соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном в рамках развития коридора "Север - Юг", который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива.

"В 2000 году мы начали, подписалось соглашение Россия - Иран - Индия, что мы будем развивать это коридор. Но европейский Северо-Запад нас так увлек, что мы его оставили на потом. Оказалось, что надо было развивать именно это направление, потому что сегодня мы увидели, что Персидский залив для нас является тем местом, куда все наши грузы в результате и развернутся", - заметил Левитин.

Кроме того, он подчеркнул, что объем транспортировки грузов в восточном направлении в данный момент перегружен, и эта нагрузка сохранится. Поэтому новым предприятиям, которые в настоящее время возводятся в Сибири и на Дальнем Востоке, стоит обратить особое внимание на планы дальнейших отгрузок. В целом бизнесу в России, по мнению Левитина, стоит стремиться максимально "контейнеризировать" свои грузы для беспрепятственной транспортировки по всем направлениям.

"Очень хорошо, что начали наши грузы контейнеризироваться. Мы 20 лет назад имели грузов, приспособленных к перевозке контейнерами, примерно 10-12%, Европа была за 30%. Сегодня уже производители понимают, что просто навалочные грузы - это дорого и нереально. Груз должен быть приспособлен под контейнер. Конечно, уголь и сыпучие грузы - это нереально, но все остальные надо контейнеризировать", - отметил он.