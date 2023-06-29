29 июня, 05:58

В России предложили ввести НДФЛ в 20% на доходы свыше 25 млн рублей в год

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал направить дополнительные поступления в бюджет на помощь тяжелобольным детям и финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести НДФЛ в размере 20% для тех, чей доход составляет более 25 млн рублей в месяц. Об этом парламентарий сообщил у себя в Telegram-канале в четверг.

Читайте также
Минфин изучает возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛДепутаты направили в кабмин законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублейМинэкономразвития допустило освобождение от НДФЛ региональные и местные гранты

"Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей - то есть больше 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%", - сказал Чернышов.

По его словам, дополнительные поступления в бюджет должны быть распределены на конкретные цели. Два процента от новой налоговой ставки должны быть направлены тяжелобольным детям, а еще три - на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.

Чернышов также отметил, что направил соответствующее предложение руководителю Федеральной налоговой службы России Даниилу Егорову.

В России действует прогрессивная налоговая шкала, сейчас, для граждан с доходами более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, вместо 13% для граждан с доходами ниже этого показателя. 

Теги:
РоссияЧернышов, Борис Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация