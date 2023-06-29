В России предложили ввести НДФЛ в 20% на доходы свыше 25 млн рублей в год

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал направить дополнительные поступления в бюджет на помощь тяжелобольным детям и финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести НДФЛ в размере 20% для тех, чей доход составляет более 25 млн рублей в месяц. Об этом парламентарий сообщил у себя в Telegram-канале в четверг.

"Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей - то есть больше 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%", - сказал Чернышов.

По его словам, дополнительные поступления в бюджет должны быть распределены на конкретные цели. Два процента от новой налоговой ставки должны быть направлены тяжелобольным детям, а еще три - на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.

Чернышов также отметил, что направил соответствующее предложение руководителю Федеральной налоговой службы России Даниилу Егорову.

В России действует прогрессивная налоговая шкала, сейчас, для граждан с доходами более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, вместо 13% для граждан с доходами ниже этого показателя.