На Ростокинском заводе железобетонных конструкций завершили второй этап модернизации

По словам руководителя московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, теперь предприятие сможет увеличить мощность до 340 тыс. кв. м в год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компания "ДСК-1 - Ростокино" (входит в группу компаний ФСК) завершила второй этап модернизации производства, которое увеличит мощности и предполагает создать около 100 рабочих мест. Об этом в четверг сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Благодаря завершению второго этапа модернизации Ростокинский завод сможет увеличить мощность до 340 тыс. кв. м в год и создать дополнительно не менее 100 рабочих мест", - сказал он.

По словам Овчинского, в течение суток новая линия сможет выпускать около 60 изделий с потенциалом роста на 20-30%.

Первым изделием предприятие выпустило отличающуюся увеличенными размерами плиту перекрытия.

По итогам второго уровня модификации предприятия были проведены работы по усилению строительных конструкций пролетов, изменены конструкции и пути вывозных тележек для доставки на склад готовых изделий больших габаритов. Также была улучшена система освещения в пролетах.

Усовершенствование собственных производственных площадок в городе позволит предпринимателям нарастить объемы реализации изделий. Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, субсидиями и целевыми займами.