Карелии выделили 1,7 млрд рублей на дополнительное финансирование строек

Республика увеличит финансирование восьми региональных объектов

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июня. /ТАСС/. Карелии выделили 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на дополнительное финансирование строек. Об этом министерство финансов региона сообщило в своей группе во "ВКонтакте".

"Правительство РФ приняло решение из-за удорожания строительных материалов и работ дополнительно выделить Республике Карелия 1,7 млрд рублей на финансирование действующих строек", - говорится в сообщении. В Минфине добавили, что заявки на предоставление средств правительство республики подготовило в апреле этого года. Положительное решение по ним приняли в июне.

По данным Минфина Карелии, благодаря полученным средствам республика увеличит финансирование восьми региональных объектов, в числе которых школы на 1 100 мест в Медвежьегорске и 330 мест в Суоярви, дом-интернат для престарелых и инвалидов на 200 мест в Костомукше, детская поликлиника и библиотека в Сегеже. Работы на этих объектах уже идут. Дополнительное финансирование поможет реализовать их с учетом обновления проектной документации.