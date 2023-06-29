Производство полиизобутилена запустят на одном из заводов Омска

Этот материал используется в клеях, герметиках и эмульгаторах

ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Производство полиизобутилена мощностью 10 тыс. тонн в год запустят на заводе "Омский каучук", одном из крупнейших производителей каучука в России. Этот материал используется в клеях, герметиках и эмульгаторах и на данный момент практически полностью импортируется, сообщил на заводе во время старта строительства министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Здесь стартует строительство производства полиизобутилена мощностью 10 тыс. тонн ежегодно. До сих пор мы закупали 90% данного [вещества] за рубежом. Это вещество необходимо для присадок моторных масел, производства клея, герметиков, электроизоляции, взрывчатых веществ", - сказал Мантуров.

Капитальные затраты на строительство производства составляют около 900 млн рублей. Проект планируется реализовать до 2025 года. "Это российская технология, технология ГК "Титан" со своим патентом. Два производителя в мире выпускают, мы будем третьими", - отметил председатель Совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский.

Помимо этого, на заводе объявили о запуске модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции, используемой в химической промышленности и при производстве бензина. Оно позволит увеличить переработку фракции технического бутана до 210 тыс. тонн в год. Благодаря запуску проекта завод рассчитывает увеличить выручку на 450 млн рублей. "После того, как установка по переработке фракции бутана технического выйдет на полную мощность, мы планируем реализовывать бутан на рынках России и дружественных зарубежных стран", - отметил Сутягинский.

"Оба проекта - и успешное завершение реконструкции установки по переработке бутана технического, и начало большой работы по строительству производства полиизобутилена, - важны как для нашего региона, одного из отечественных нефтехимических центров, так и для всей страны. Они направлены на импортозамещение и помогают в укреплении технологического суверенитета России. Эту задачу поставил перед нами президент Владимир Владимирович Путин", - прокомментировал губернатор Виталий Хоценко.

ПАО "Омский каучук" - одно из старейших предприятий нефтехимии Омской области. В настоящее время завод выпускает несколько марок каучуков, латексы, высокооктановые добавки к топливам и другую химическую продукцию.