AFP: картины художников Ирака все чаще подделывают из-за роста оценочной стоимости

По словам основателя Фонда искусств Барджила в ОАЭ Султана Соуда аль-Касеми, произведения иракских живописцев вошли в число самых дорогих на Ближнем Востоке

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Картины художников Ирака все чаще становятся объектами подделок и незаконной перепродажи из-за роста их оценочной стоимости на международном рынке произведений искусства. Об этом в четверг сообщает Agence France Presse (AFP) со ссылкой на экспертов.

По мнению основателя Фонда искусств Барджила в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Султана Соуда аль-Касеми, произведения иракских живописцев вошли в число самых дорогих на Ближнем Востоке, "некоторые из них продаются за сотни тысяч долларов" на аукционах. Именно высокая рыночная стоимость картин побуждает преступников заниматься их подделкой, отмечает он.

По данным агентства, проблемы массовой фальсификации и контрабанды коснулись в первую очередь картин иракских мастеров, работавших в 1940-1960 годы, полотна которых были разграблены в 2003 году во время вторжения сил международной коалиции в Ирак.

Национальный музей современного искусства в Багдаде до сих пор разыскивает похищенные из него произведения искусства. По словам бывшего директора учреждения Али ад-Дулайми, власти направили запрос в Интерпол по тысячам пропавших картин. "До 2003 года в музее хранилось около 8 тыс. работ, - отмечает ад-Дулайми. - Ныне их осталось около 2 тыс."

20 марта 2003 года войска международной коалиции во главе с США начали масштабную военную операцию против Ирака. В ходе расследования, проведенного в Ираке, инспекторы ООН и американские военные пришли к выводу, что на момент начала военной операции Багдад не располагал программами создания оружия массового уничтожения и не имел связей с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), в чем его обвиняли в Вашингтоне.

Иностранное вторжение, свержение президента Саддама Хусейна и многолетняя война погрузили страну в хаос межэтнической и межрелигиозной войны. В ходе войны и в период борьбы с террористами была разрушена инфраструктура страны, Ирак столкнулся с глубоким политическим и гуманитарным кризисами.