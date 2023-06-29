Портфель недвижимости британского монарха подешевел за год на £500 млн

Общая стоимость недвижимости компании Crown Estate, которая управляет собственностью королевского дома в лице Карла III, упала на 6,5%

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Стоимость портфеля недвижимости короля Великобритании Карла III снизилась за год на £500 млн ($630 млн) на фоне того, что многие владельцы магазинов прекращают договоры аренды из-за падения уровня продаж. Это следует из опубликованного в четверг отчета о расходах дома Виндзоров, который охватывает финансовый год с апреля 2022 года по апрель 2023 года.

Общая стоимость недвижимости компании Crown Estate, которая управляет собственностью королевского дома в лице Карла III, упала на 6,5%, до £7,2 млрд. Разница с предыдущим периодом и составила упомянутые £500 млн. В этой связи газета The Daily Telegraph указывает на то, что показатели торговли в магазинах центра Лондона, где в основном находятся объекты Crown Estate, до сих пор не вернулись на допандемийный уровень - до сих пор пустует каждый пятый объект.

Отчет показывает, что сильнейшая за последние почти 40 лет инфляция (10,5% по итогам 2022 года) не обошла стороной королевскую семью. Ее расходы увеличились на 5%, до £107,5 млн фунтов. Из этой суммы £86,3 млн были выделены королевской семье в рамках так называемого суверенного гранта - единовременной выплаты со стороны правительства.

Самой большой статьей расходов традиционно оказалось обслуживание недвижимости. На эти цели ушло £57,8 млн, что на 10% меньше, чем годом ранее, £27,1 млн пошло на выплату зарплат. В расходы включены и затраты на государственные похороны королевы Елизаветы II в сентябре прошлого года. Они составили £1,6 млн .