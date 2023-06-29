Nvidia заявила, что возможные ограничения поставок чипов в Китай негативно скажутся на США

При этом финансовый директор технологической корпорации Колетт Крес, считает, что такое развитие событий не повлияет на финансы компании

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Возможные ограничения на поставки американских чипов для искусственного интеллекта в Китай негативно скажутся на конкурентоспособности США в этой отрасли в долгосрочной перспективе. С таким утверждением в среду выступила финансовый директор технологической корпорации Nvidia Колетт Кресс.

"В долгосрочной перспективе ограничения, запреты на продажу наших чипов в Китай приведут к постоянной утрате возможностей американской промышленности конкурировать и лидировать на одном из крупнейших в мире рынков. Это окажет влияние на наш бизнес в будущем и на наши финансовые результаты", - сказала Кресс во время вебинара. Ее слова приводит газета The Wall Street Journal.

При этом, добавила Кресс, ограничения, если их введут, не скажутся на финансах компании сразу, поскольку чипы Nvidia пользуются высоким спросом по всему миру.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести новые ограничения на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта в Китай. По ее сведениям, в Вашингтоне все больше опасаются, что другие страны захватят лидерство в сфере искусственного интеллекта с помощью американских технологий. Министерство торговли США, как указывало издание, может уже в начале июля обнародовать новые рестрикции, согласно которым для приобретения американских чипов заказчикам из Китая и других стран нужно будет получать специальную лицензию.