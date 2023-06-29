"Звезда" передала "Роснефтефлоту" четвертый танкер "Афрамакс"

Судостроительный комплекс также спустил на воду пятый танкер для "Совкомфлота"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Судостроительный комплекс "Звезда" передал четвертый танкер "Афрамакс" "Роснефтефлоту" и спустил на воду пятый танкер для "Совкомфлота", говорится в сообщении "Роснефти".

"В День кораблестроителя на судостроительном комплексе "Звезда" одновременно состоялись церемония передачи заказчику танкера "Академик Губкин" и спуск на воду с открытого тяжелого достроечного стапеля танкера "Восточный проспект", который строится на верфи для ПАО "Совкомфлот", - говорится в сообщении компании. В торжественной церемонии в режиме телемоста принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Академик Губкин", четвертое построенное на верфи судно из серии крупнотоннажных танкеров типа "Афрамакс", поступил заказчику - АО "Роснефтефлот", дочернему обществу "Роснефти".

Как отмечает компания, танкер "Академик Губкин" успешно прошел ходовые испытания, во время которых экипаж, сдаточная команда и специалисты верфи выполнили испытания главной и вспомогательной силовых установок, систем жизнеобеспечения и навигационного комплекса судна. Все оборудование отработало в штатном режиме, без замечаний со стороны представителей Морского регистра судоходства и заказчика. После церемонии "Академик Губкин" вышел из акватории Большого Камня в первый полноценный рейс.

Танкер "Восточный проспект" был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел". В ближайшее время ему предстоят достроечные работы, а затем - ходовые и швартовные испытания в море.

Как говорится в сообщении, Мишустин в ходе церемонии поздравил корабелов с профессиональным праздником и поблагодарил за эффективную работу, назвав сдачу и спуск танкеров подарком гражданскому флоту и РФ, "значение которого сложно переоценить".

"Несколько лет суда таких размеров и такой сложности в России не строили. Не было мощностей. Теперь на Дальнем Востоке уверенно развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими задачами, необходимыми для освоения Северного морского пути, трудятся профессионалы своего дела, применяется новейшее оборудование", - приводят слова премьер-министра пресс-служба.

О танкерах

Hефтеналивные суда типа "Афрамакс" усиленного ледового класса предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн. Суда этого типа впервые в России построены на ССК "Звезда". Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе.

Всего в портфеле судостроительного комплекса "Звезда" заказы на 12 танкеров этого типа, 10 из них - по заказу "Роснефтефлота". Три первых "Афрамакса" уже выполняют регулярные рейсы.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть". Компания обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу, заключив контракты на строительство 28 судов. Это первая российская судоверфь крупнотоннажного производства, предназначена для выпуска судов ледового класса, судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, специальных судов и других видов морской техники. В портфеле заказов верфи - свыше 60 судов.

Проект ССК "Звезда" включает в себя уже введенные в эксплуатацию и функционирующие объекты - блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель и самый крупный в России сухой док, а также строящиеся объекты второй очереди.