Платежи по ОМС за пожилых и детей предложили передать на федеральный уровень

И.о. главы Счетной палаты Галина Изотова указала, что это позволит снизить финансовую нагрузку на регионы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Счетная палата предлагает рассмотреть возможность передачи на федеральный уровень платежей по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) за детей и пожилых людей, чтобы снизить финансовую нагрузку на регионы. Об этом сообщила и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова на заседании комитета Госдумы по контролю.

"Действующий механизм уплаты страховых взносов на ОМС неработающего населения имеет ряд серьезных недостатков, которые приводят к недофинансированию системы ОМС и серьезной нагрузке на регионы. Счетная палата, касаясь платежей за неработающее население, предлагает рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень пенсионеров и, возможно, детей", - сказала она.

И.о. главы Счетной палаты отметила, что недостаток финансирования привел к тому, что объем просроченной кредиторской задолженности медучреждений с 2019 по 2022 год вырос более чем на 50%. Она также указала на несовершенство применяемой методики расчета субсидий субъектам федерации на реабилитацию пациентов.

Кроме того, по словам Изотовой, не выполнен план по повышению доли медицинских учреждений с современным оборудованием. Она составила 12% вместо 32% при исполнении расходов на 88%.