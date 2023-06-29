Мантуров: проект индустриального парка на базе "Омсктрансмаша" подготовят к концу года

Врио главы Омской области Виталий Хоценко отметил, что руководство области будет разрабатывать концепцию парка совместно с "Уралвагонзаводом"

ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Индустриальный парк планируют создать на базе пустующих площадей омского завода "Омсктрансмаш", выпускающего бронетанковую и инженерную технику. Проект подготовят до конца года, сообщил журналистам в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"С "Омсктрансмаш" договорились до конца года сделать проект индустриального парка. Потому что площади большие не используются, невзирая на то, что загрузка сегодня практически на 100 с лишним процентов. В советское время, когда строился завод, рассчитывали на объемы - сегодня они реализуются на более компактных площадях в кооперации с другими предприятиями. Поэтому можно часть площадей перенастроить на индустриальный парк, опять же, используя инструменты поддержки Минпромторга, чтобы мотивировать создавать здесь отдельные новые производства", - сказал Мантуров.

Врио главы Омской области Виталий Хоценко добавил, что руководство области будет разрабатывать концепцию парка совместно с "Уралвагонзаводом".

Омский завод транспортного машиностроения - одно из крупнейших предприятий Сибирского региона с 126-летней историей, собственной научной и производственной базой. Более полувека предприятие специализировалось на ремонте подвижного состава, а в годы Великой Отечественной войны перешло на выпуск танков. Сначала были Т-34, после войны завод изготавливал Т-54, самый массовый советский танк Т-55 и затем Т-80.

Кадры для ОПК

Министр отметил, что в регионе растет занятость в сфере ОПК. "Только по оборонно-промышленному комплексу до конца года почти 30 тыс. людей работать на предприятиях. Не так давно их было меньше 20, то есть плюс 10 тыс. человек меньше чем за два года - это существенная прибавка", - сказал Мантуров.

Ранее министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников сообщал, что потребность предприятий ОПК в кадрах вырастет в 2023 году почти на 70%, до 4 тыс. работников, на фоне роста объемов производства.

Омск - один из крупнейших оборонно-промышленных центров России. Здесь расположены такие предприятия, как производственное объединение "Полет", "Омсктрансмаш", Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова, федеральный научно-производственный центр "Прогресс" и другие организации.