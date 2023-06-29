В Испании инфляция в июне опустилась до самого низкого показателя более чем за два года

Она составляет 1,9%

МАДРИД, 29 июня. /ТАСС/. В Испании годовая инфляция в июне замедлилась до 1,9% по сравнению с 3,2% в мае. Такие предварительные данные опубликовал в четверг национальный институт статистики королевства.

"Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в июне 2023 года составляет 1,9%", - уточнили в ведомстве. Это самый низкий показатель с апреля 2021 года. В институте пояснили такую тенденцию замедлением роста цен на топливо, электроэнергию, продукты питания и безалкогольные напитки. Как уточнили в министерстве экономических дел, "Испания стала первой крупной экономикой еврозоны, сократившей инфляцию [до уровня] ниже 2%".

В июле 2022 года инфляция в королевстве достигала 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года.