Объем выдачи автокредитов в 2023 году вырос на 58%

При этом показатель не восстановился до уровня 2021 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В России за пять месяцев 2023 года выдано автокредитов на сумму 390,5 млрд рублей, что на 58,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года (в январе - мае 2022 года - 246,7 млрд рублей). Однако этот показатель не восстановился до уровня 2021 года (в январе - мае 2021 года - 436,3 млрд рублей). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ за первые пять месяцев 2023 года отмечен в Москве (35,5 млрд рублей), Московской области (28 млрд рублей), Санкт-Петербурге (24,5 млрд рублей), Республике Татарстан (18,2 млрд рублей) и Краснодарском крае (17,9 млрд рублей).

В НБКИ отметили, что в январе - мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года самую значительную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Татарстан (+85,2%) и Башкирия (+77,5%), Челябинская область (+74,7%), Пермский край (+69,1%) и Тюменская область (+68,9%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 9% и 35,6% соответственно.

"Объем выданных автокредитов в первые пять месяцев текущего года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте - апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. В свою очередь, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем годах. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который в мае 2023 года показал наибольшее значение за последние полтора года", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.