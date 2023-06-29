Роспотребнадзор создал группу по улучшению реагирования на жалобы по работе маркетплейсов

Ведомство поддержало идею, согласно которой жалобы будут в кратчайшие сроки разбираться экспертами из клиентской поддержки маркетплейсов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор создал рабочую группу по вопросам улучшения процесса рассмотрения жалоб потребителей на работу маркетплейсов. Об этом в четверг сообщило ведомство.

"По поручению руководителя Роспотребнадзора А. Ю. Поповой создана рабочая группа, которая проработает вопрос совершенствования процесса рассмотрения жалоб потребителей на работу маркетплейсов", - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Помимо этого, Роспотребнадзор поддержал идею, согласно которой жалобы будут в кратчайшие сроки разбираться экспертами из клиентской поддержки маркетплейсов.

"На начальном этапе будет отработан алгоритм рассмотрения жалоб клиентов на отказ им в праве вернуть товар продавцу в течение семи дней (если такой товар не был в употреблении и сохранены его потребительские свойства), а также ситуаций, связанных со взиманием с потребителя расходов на возврат товара ненадлежащего качества", - уточнили в ведомстве.

За последние пять лет рынок интернет-торговли вырос в три раза, достигнув объемов 5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов. При этом по итогам прошлого года почти 30% всех обращений, связанных с покупкой товаров, касались работы интернет-магазинов и маркетплейсов.