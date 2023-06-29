Индия оплатит 50% расходов компании Micron на строительство завода на западе страны

Власти штата Гуджарат в свою очередь предоставят корпорации 20-процентные льготы на ведение строительных работ

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Индии оплатит половину расходов американской транснациональной корпорации Micron Technology на строительство в западном штате Гуджарат завода по производству корпусов для микросхем. Об этом в четверг сообщила газета The Economic Times.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в среду Micron с администрацией Гуджарата, власти штата в свою очередь предоставят корпорации 20-процентные льготы на ведение строительных работ.

Капиталовложения Micron, крупнейшего американского производителя полупроводников, в строительство предприятия в индийском городе Сананд составят $2,7 млрд.

О предстоящем строительстве на западе Индии американского завода было объявлено в ходе состоявшегося в июне государственного визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в США.

Как отмечают индийские СМИ, сделка Нью-Дели с Micron Technology ознаменует победу инициированной Моди программы "Делай в Индии", а также даст Вашингтону возможность укрепить ключевые цепочки поставок чипов за пределами Китая, считающегося крупнейшим в мире рынком полупроводников.