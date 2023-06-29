Финансовые рынки Шри-Ланки закрыли на пять дней из-за реструктуризации внутреннего долга

Правительство страны приступает к реструктуризации в течение пяти лет $17 млрд из суммы внешнего долга в $41,5 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Финансовые рынки Шри-Ланка в четверг закрылись на пять дней в связи с подготовкой выполнения решения правительства о начале реструктуризации внутреннего долга страны.

По сообщению газеты Daily Mirror, реструктуризация коснется только казначейских векселей, принадлежащих Центробанку, и облигаций пенсионных фондов. Они будут подлежать обмену на казначейские облигации с более длительным сроком погашения без дисконта, но с понижением профиля процентов.

Одновременно правительство Шри-Ланки приступает к реструктуризации в течение пяти лет $17 млрд из суммы внешнего долга в $41,5 млрд. Как заявил ланкийский президент Ранил Викрамасингхе, этот процесс не повлияет на стабильность банковской системы страны и не вызовет кризис финансовой системы.

Шри-Ланка проведет переговоры о реструктуризации внешнего долга с Индией, Китаем и Парижским клубом кредиторов. Реструктурирование предусматривает как списание всей или части суммы долга, так и пересмотр условий кредитов.

Шри-Ланка переживает самый острый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии ковида, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который на пике кризиса достигал $51 млрд за счет получения различных иностранных кредитов, половина из которых была предоставлена Китаем.

12 апреля 2022 года министерство финансов страны объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.