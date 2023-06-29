ЦБ сообщил, что несколько центральных банков занимаются тестированием цифровых валют

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в ближайшее три-пять лет такие формы национальных валют появятся в обращении

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Созданием цифровых национальных валют занимаются в Китае, Индии, Сингапуре, Европе и Америке. В ЦБ РФ считают, что в ближайшее три-пять лет такие формы национальных валют появятся в обращении. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на открытии кейс-чемпионатов Finopolis 2023.

"Кто у нас преуспел в вопросе развития цифровых национальных валют - это Китай. Китай сделал цифровой юань несколько лет назад, порядка трех лет они находятся в стадии "пилота". По моей оценке, на горизонте ближайших трех-четырех лет они уже будут цифровые юани использовать повсеместно, как и юань обычный, не цифровой", - сказала Скоробогатова.

Она также отметила, что многие центральные банки работают над созданием цифровых национальных валют. Индия, по словам первого зампреда ЦБ, несмотря на то, что занялась этим вопросом позже Китая, активно двигается в этом направлении. "Другие страны, например, Франция, Сингапур, тестируют разные решения, модели национальной цифровой валюты отличаются. Что касается Европы, то, скорее всего, Европейский центральный банк тоже сделает цифровое евро. Они уже об этом заявляли, я думаю, что где-то на горизонте трех-пяти лет мы увидим у них такой "пилот". Американцы сильно обеспокоились и тоже начали исследовать систему выпуска цифрового доллара", - добавила Скоробогатова.

Первый замглавы ЦБ также добавила, что у цифровых национальных валют есть большой потенциал для международных расчетов. "Действительно, когда основные страны будут готовы со своей национальной цифровой валютой, то очень просто сделать интеграцию друг с другом или по определенным стандартным протоколам построить абсолютно новую систему международных расчетов. И почему, например, Индия так быстро пошла в свой проект национальной цифровой рупии? Потому что это возможность, например вместе с Китаем, построить интеграцию между своими платформами, минуя SWIFT и все другие каналы, которые сейчас используются", - сказала Скоробогатова.

По ее словам, создание таких интеграций поможет снизить издержки и избежать комиссий, которые сейчас существуют в международных расчетах.