"Черкизово" планирует в 2023 году начать экспорт мяса птицы в Малайзию

Важным этапом стало прохождение двумя площадками компании сертификационного аудита на соответствие стандартам халяль малайзийского регулятора JAKIM

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Группа "Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы - ожидает открытия экспорта российского мяса птицы в Малайзию в 2023 году, сообщила компания.

"Группа "Черкизово", крупнейший отечественный производитель мяса, готовится к открытию экспорта мяса птицы в Малайзию <…>, ожидает открытия экспорта российского мяса птицы в Малайзию в 2023 году и готова предложить малайзийским партнерам продукцию из мяса птицы для всех каналов сбыта", - говорится в сообщении компании.

Так, важным этапом стало прохождение двумя площадками компании сертификационного аудита на соответствие стандартам халяль малайзийского регулятора JAKIM (департамент исламского развития Малайзии).

Компания отмечает, что в прошлом году экспорт продукции группы увеличился на 25% в натуральном выражении, превысив 100 тысяч тонн. В этом году ожидается, что зарубежные отгрузки вырастут еще примерно на 10%.

"Поскольку площадки группы "Черкизово" уже имеют доступ для своей халяльной продукции в страны Персидского залива и успешный опыт поставок в Саудовскую Аравию и ОАЭ, аудиторами не было выявлено несоответствий. Команды предприятий проделали большую работу по совершенствованию производственных процессов с точки зрения их соответствия высоким международным стандартам халяль, что и было продемонстрировано нашим гостям", - отмечает директор по развитию внешнеэкономической деятельности компании Наталья Бартновская.

Портфель брендов халяльной продукции компании включает марки "Латифа", Dajajti и Krasnobor. "Латифа" - бренд халяльной продукции из мяса птицы, который создавался не только для мусульман, но и для всех потребителей, заинтересованных в качественных продуктах. Также компания разработала линейку халяльной продукции под брендом Dajajti ("Моя курочка") специально для экспорта в мусульманские страны. В 2022 году компания начала также экспортировать халяльное мясо индейки под брендом Krasnobor для розничных магазинов Саудовской Аравии.