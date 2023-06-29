Госдума одобрила порядок доступа субъектов МСП из новых регионов к господдержке

Во втором чтении одобрили поправку "Единой России", согласно которой МСП, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, смогут воспользоваться пониженным единым социальным налогом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о порядке интеграции субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое пространство России. Документ инициирован группой депутатов от разных фракций.

Согласно закону, субъекты МСП будут внесены в единый реестр юридических лиц, начиная с 2023 года, что позволит предприятиям претендовать на получение мер господдержки. Претендовать на господдержку субъекты МСП смогут при условии внесения в Единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) до 31 мая 2024 года сведений об их регистрации. При этом датой внесения в Единый реестр субъектов МСП сведений о юрлицах, отвечающих критериям отнесения к МСП, является 10 января 2023 года.

Как отметила ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина ("Единая Россия"), после включения новых регионов в состав Российской Федерации, для них открывается настоящий окно возможностей по государственной поддержке, при этом существует правовая коллизия: малый и средний бизнес может получать поддержку на государственном, региональном и муниципальном уровне после включения в реестр ФНС, который формируется на основании отчетов по доходам за прошлый год. Но таких отчетов у МСП из новых регионов не существует, поясняла она.

Закон призван решить эту проблему, считает Когогина. Суть его в том, чтобы включение в реестр ФНС происходило по итогам отчетов о средней численности, работающих на последнюю отчетную дату, которая имеется у Росстата. Данные о доходах предприятий учитываться не будут. Новелла коснется порядка 900 тыс. малых и средних предприятий, работающих на новых субъектах. Фракция "Единая Россия" считает эту инициативу важной, актуальной, своевременной и поддержит ее, так как речь идет не только о развитии бизнеса, но и о создании новых рабочих мест, повышении доходов граждан, указала депутат.

Во втором чтении была одобрена поправка "Единой России", согласно которой МСП, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, смогут воспользоваться пониженным единым социальным налогом (ЕСН). "Согласно нашей поправке, предприниматели из новых регионов получат право уплаты ЕСН по пониженной ставке с 10 января текущего года. Важно, что включение вышеупомянутых юридических лиц в реестр ФНС будет осуществляться на основании данных о среднесписочной численности работников без учета данных по доходам за предыдущий год", - пояснила Когогина.