В Хабаровском крае планируют строительство четырех краболовов

Договоры предполагается подписать до конца 2023 года

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Хабаровский судостроительный завод планирует строительство четырех краболовов, договоры предполагается подписать до конца года. Об этом сообщил журналистам руководитель предприятия Андрей Бекасов.

"Активно работаем с заказчиком, это рыболовецкая компания. Подписано уже два соглашения о намерениях по строительству четырех краболовов. Срок заключения контрактов ориентировочно декабрь", - сказал Бекасов.

В этом году Хабаровский судостроительный завод сдал заказчику - магаданской компании ООО "Маг-Си Интернешнл" - первое краболовное судно "Омолон", выполненное по программе "Квоты под киль". Второе судно "Кедон" планируется к сдаче в сентябре.

В декабре 2021 года заключен контракт на строительство несамоходного землесоса с ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" из города Городца Нижегородской области. Эксплуатация землесоса планируется в бассейне Амура для проведения дноуглубительных работ. Строительство ведется по графику.

Хабаровский судостроительный завод за время своей работы выпустил более 350 кораблей и судов разных классов и назначений для Военно-морского флота Российской Федерации и зарубежных заказчиков, пограничной службы ФСБ Российской Федерации, гражданского и рыболовецкого флота. 29 июня, в День кораблестроителя, завод отметил свое 70-летие.