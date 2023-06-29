Технопарки в Подмосковье привлекли свыше 10 млрд рублей инвестиций

По словам зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, уровень заполняемости технопарков Московской области составляет 98,3%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Резиденты технопарков, расположенных на территории Московской области, за все время своей деятельности вложили в реализацию своих проектов более 10 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Объем инвестиций, привлеченных технопарками Подмосковья, накопленным итогом на сегодняшний день превышает 10,7 млрд рублей. Всего в регионе работают 19 таких площадок, резидентами которых являются 544 компании. Уровень заполняемости подмосковных технопарков составляет 98,3%", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что технопарки востребованы у бизнеса. Наличие готовой инфраструктуры, в том числе технологической, научной, коммуникационной позволяют предпринимателям быстро запускать свои проекты. К тому же технологическая составляющая таких площадок привлекает не только промышленных резидентов, но и компании, реализующие наукоемкие и высокотехнологичные проекты.