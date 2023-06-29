В Центробанке заявили, что США и Европа "подсматривают и списывают все хорошее" у России

Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что создание собственной платежной инфраструктуры в РФ несколько лет назад казалось невызможным, однако в России "сделали систему мгновенных платежей быстрее, чем Америка и Европа"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Европейские страны и США копируют российский опыт создания собственных платежных решений, заявила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на открытии кейс-чемпионатов Finopolis 2023.

"Мы, как страна сделали систему мгновенных платежей быстрее, чем Америка и Европа. Они точно у нас подсматривают и списывают все хорошее, потому что где-то через год, через два они стали давать информацию, что и федеральный резерв, и Европейский центральный банк такие проекты начинают и по той информации, которую мы имеем на сегодня и Америка, и Европа планируют запустить свои системы мгновенных платежей где-то в 2024 году", - сказала она.

Скоробогатова также отметила, что создание собственной платежной инфраструктуры в РФ несколько лет назад казалось невыполнимой задачей. "Понимая, что в РФ развиваются карты международных платежных систем, было принято решение создавать свою национальную платежную инфраструктуру. Если мы посмотрим, какая у нас доля была вообще безналичных расчетов в 2014 году по всей розничной сети или в розничном товарообороте - это было всего 25%, то есть 75% были наличные расчёты, многие из нас помнят это время, и действительно, наличные деньги в кошельке были обычной практикой. За год мы сделали с нуля саму инфраструктуру, при том, что иностранцы говорили, три - пять лет минимум, то, что вы ставите себе сроки один год - это невозможно, вы точно не успеете. Тем н менее, мы за год сделали полноценную инфраструктуру и с 2015 года начали уже карту мир выпускать", - добавила первый замглавы ЦБ.