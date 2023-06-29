Кольская АЭС-2 в Заполярье начнет работу к 2035 году

Станция работает с реактором на спектральном регулировании

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Первая в мире атомная станция с реактором на спектральном регулировании будет построена в Мурманской области и даст первый ток к 2035 году. Кольскую АЭС-2 возведут в нескольких километрах от действующей станции недалеко от города Полярные Зори, сообщили в управлении информации и общественных связей Кольской АЭС (КАЭС).

"К 2035 году в нескольких километрах от КАЭС будет возведена и даст первый ток КАЭС-2 - новая станция с реактором на спектральном регулировании. Таких технологий, позволяющих обеспечить промышленность практически неисчерпаемой энергией, пока нет нигде в мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие реакторы позволят многократно использовать ядерное топливо и, работая в связке с реакторами на быстрых нейтронах, сделают возможным замыкание ядерного топливного цикла.

Кольская АЭС, которая находится в Мурманской области, выработала более 460 млрд кВт-ч электроэнергии за 50 лет. Энергоблок № 1 Кольской АЭС начал работу 29 июня 1973 года. Кольская АЭС по-прежнему является источником электроэнергии для Мурманской области и северной части Карелии. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе Заполярья составляет около 60%.

"Кольская АЭС продолжит производство электроэнергии до 2044 года. Успехи, которые мы сегодня имеем, - это результат командной работы высококвалифицированных профессионалов. За все время на Кольской АЭС трудились свыше 50 тысяч человек. На нашем предприятии созданы достойные условия для построения карьеры работников и совершенствования их компетенций. Наши атомщики ежегодно участвуют в чемпионатах профессионального мастерства, на сегодняшний день они привезли 77 наград различного достоинства", - приводится цитата директора Кольской АЭС Василия Омельчука.

Кольская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Производство электроэнергии на Кольской АЭС обеспечивают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.