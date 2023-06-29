Банк России планирует дать возможность нерезидентам открывать кошельки цифрового рубля

ЦБ планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах после принятия необходимой законодательной базы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России хочет дать возможность физлицам и юрлицам из других стран открывать кошельки цифрового рубля и планирует реализовать такой сервис в будущем. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Finopolis 2023.

"Если, например, нерезидент из какой-то страны захотел открыть кошельки на нашей платформе, мы тоже хотим это предусматривать, и тоже планируем этот сервис сделать. И тогда нерезидент, неважно, человек это или юридическое лицо, сможет воспользоваться цифровыми рублями", - сказала она.

Ранее в ЦБ заявляли, что открытие кошельков цифрового рубля нерезидентами не ожидается на первом этапе внедрения цифрового рубля.

ЦБ планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах после принятия необходимой законодательной базы. Ранее ожидалось, что запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.