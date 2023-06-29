В ЦБ сообщили, что цифровой рубль не будет использоваться как средство накопления

Первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что российские банки справляются со своими функциями и средства россияне могут хранить в них

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что после введения цифрового рубля он будет использоваться как средство платежа, а не как средство накопления. Об этом сообщила первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Finopolis 2023.

"Почему мы считаем, что не надо цифровой рубль рассматривать как средство для накопления, для депозитов, потому что мы в этом случае будем вынуждены тогда проводить кредитную политику, потому что кредиты и депозиты между собой связаны. Центральный банк отвечает за инфраструктурные решение, то есть наша задача именно как регулятора, создать такие платформы и такие решения, когда, во-первых, все участники могут ими пользоваться, во-вторых, у человека, и у бизнеса появляется выбор в разных инструментах. Поэтому нет, не планируем [использовать цифровой рубль как средство накопления], не видим в этом необходимости по той причине, что существующая система уже доказала свою состоятельность", - сказала она.

Скоробогатова также отметила, что российские банки справляются со своими функциями и свои средства россияне могут хранить в них. "Наши коммерческие банки, вообще финансовая система очень устойчива. И то, что мы прошли столько кризисов, как раз показало, что, когда мы занимались оздоровлением банковской системы несколько лет назад, это дало результаты. Ни один банк не упал, не закрылся, несмотря на все санкции. Все банки не то, что выжили, а заработали прибыль даже больше, чем они зарабатывали в иные годы. И у них абсолютно точно есть возможность и продолжать обслуживать нормально клиентов и выдавать кредиты и принимать депозиты", - добавила она.