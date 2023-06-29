Путин попросил администрацию президента и кабмин наградить победителей конкурса брендов

Президент обратил внимание на то, что результаты и идеи, представленные на выставке, впечатляют

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил администрацию Кремля и правительство отдельно наградить победителей конкурса российских брендов форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Он обратил внимание на то, что результаты и идеи, представленные на выставке, впечатляют.

"Попросил коллег из администрации президента и правительства отдельно, в максимально торжественной обстановке наградить создателей таких брендов", - сказал он во время выступления на форуме АСИ.

"И поскольку эти предприниматели сейчас с нами, в одном зале, давайте все еще раз их поздравим, поприветствуем", - обратился Путин к участникам мероприятия. Зал встретил предложение главы государства поздравить победителей аплодисментами.

Президент выразил уверенность в том, что решающую роль на пути к победе сыграли смекалка, предпринимательский и креативный талант участников. Путин добавил, что практически каждый из победителей смог опереться на меры поддержки национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства, использовал самые современные механизмы регистрации товарного знака.