Суд в Москве оштрафовал "Мегафон" на 1 млн рублей по статье о демонстрации ЛГБТ

В фильме "Английский цирюльник" отсутствовала маркировка "18+"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг оштрафовал ПАО "Мегафон" на 1 млн рублей по статье о демонстрации ЛГБТ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновной компанию "Мегафон" по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (демонстрация ЛГБТ с использованием сети Интернет) и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказали в суде.

Поводом для этого решения стало то, что ПАО "Мегафон" не разместил маркировку "18+" на транслируемых видеосервисами фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность" и "Английский цирюльник". Компания применила маркировку "16+", и фильмы со сценами ЛГБТ стали доступны несовершеннолетним. В компании заявили, что уже устранили этот недостаток. "Мегафон" отказалась комментировать ТАСС итоги заседания.

По ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 4 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.