Дума в I чтении приняла законопроект, разрешающий ИП утилизировать опасные отходы

Сейчас такие отходы можно передать только федеральному оператору

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий индивидуальным предпринимателям и компаниям самостоятельно обращаться с отходами I и II классов опасности.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты депутатами Госдумы в марте 2023 года. Авторы предлагают уточнить отдельные положения закона "Об отходах производства и потребления".

Так, согласно поправкам, индивидуальные предприниматели и компании получат право самостоятельно обращаться с отходами I и II классов и передавать их другим организациям, осуществляющим деятельность по сбору и утилизации такого вида отходов. Сейчас такие отходы можно передать только федеральному оператору.

"Нововведение позволит юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые имеют соответствующие мощности, обращаться с отходами I и II классов опасности без участия федерального оператора. С одной стороны это позволит задействовать больше игроков на этом рынке и снизить стоимость услуг, создать рабочие места и конкуренцию, а с другой стороны - предлагается задействовать предпринимателей, но только тех, которые имеют соответствующие мощности по обезвреживанию и утилизации таких видов отходов", - пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Сбором отходов I и II классов опасности у физлиц могут заниматься организации, у которых есть соответствующие объекты утилизации, если же таких объектов нет, то отходы должны передаваться уполномоченному федеральному оператору.

Как подчеркивается в пояснительной записке, законопроект "позволит сохранить существующую инфраструктуру и сложившиеся экономические отношения между лицами, осуществляющими деятельность по накоплению и сбору у физических лиц отходов I и II классов опасности, образующихся после утраты товарами полностью или частично своих потребительских свойств, а также будет способствовать стимулированию сбора у населения таких отходов".