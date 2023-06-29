"Трансконтейнер" намерен нарастить мощность терминалов в Сибири почти на 50%

По прогнозу, показатель вырастет до 1 млн ДФЭ

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") планирует увеличить суммарную мощность пяти контейнерных терминалов в Сибири до 1 млн ДФЭ (20-футовый эквивалент). Об этом сообщил на Сибирском транспортном форуме первый вице-президент компании Виктор Марков.

"Если мы говорим о Сибирском регионе, мы планируем к 2025 году увеличить суммарную мощность своих пяти контейнерных терминалов, которые находятся в этой локации, до 1 млн ДФЭ", - сказал Марков.

Он уточнил журналистам в кулуарах форума, что на сегодняшний день суммарная мощность контейнерных терминалов Сибири составляет 700 тыс. ДФЭ.

Марков добавил, что в условиях разворота логистики на восток и ограниченных возможностей Восточного полигона необходимо развивать транспортно-логистические центры. Также, по его словам, развитие альтернативных транспортных коридоров через порты Северо-Запада, Казахстан и Азово-Черноморский бассейн позволит увеличить возможности контейнерных перевозок.

"Трансконтейнер" - лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 141 тыс. единиц вместимостью около 219 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ - 40 тыс. единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Также "Трансконтейнеру" принадлежит 58,67% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство", которое владеет 14 судами. Единственным акционером является группа компаний "Дело".