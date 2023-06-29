Путин назвал важным вклад каждого гражданина в развитие России

Глава государства отметил, что коллективы предприятий могут поспособствовать развитию промышленного, интеллектуального и технологического потенциала страны

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вклад каждого гражданина ценен для России, коллектив каждого предприятия может поспособствовать развитию промышленного, интеллектуального и технологического потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

"Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллектива каждого предприятия и, конечно, молодых творческих научных бизнес-команд - всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала", - сказал глава государства.

Именно для того, чтобы обсудить, как "дополнительно поддержать стремление приносить пользу, служить стране и народу, раскрывая свой потенциал", по его словам, и проводится форум. Президент также подчеркнул, что с 2020 года число представленных на мероприятие предложений увеличилось более чем на половину.

"Я искренне рад, что в ваш проект включились жители исторических территорий - Донбасса и Новороссии, хочу их отдельно поприветствовать", - добавил Путин.

Он обратил внимание на то, что в названии форума речь идет о новом времени. "Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, это по сути дела наше время, мы в нем сегодня живем, вот здесь находятся интересы нашей родины, страны, устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, боремся и сражаемся", - указал он.