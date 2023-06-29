Росприроднадзор выявил многочисленные нарушения в работе крупнейшего утилизатора в ДФО

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, после проверки есть все основания для отзыва лицензии

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июня. /ТАСС/. Многочисленные нарушения выявили в работе крупнейшего утилизатора отходов на Дальнем Востоке "Экостар технолоджи". Об этом ТАСС сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета Росприроднадзора, которое открылось в Петрозаводске в четверг.

"Экостар технолоджи", закончилась его проверка. Выявлены многочисленные несоответствия заявленным мощностям и, соответственно, в работе самого утилизатора", - сказала Радионова.

Также на открытии заседания руководитель Росприроднадзора отметила, что после проверки есть все основания для отзыва лицензии и для направления материалов в правоохранительные органы.

"У нас прошла большая проверка крупнейшего утилизатора на Дальнем Востоке. Здесь все основания и для отзыва лицензии, и для направления материалов в правоохранительные органы, и для всего остального. Мы это обязательно сделаем. Такие знаковые вещи будем анализировать и показывать", - сказала она.

По данным, опубликованным на сайте "Экостар технолоджи", компания 12 лет работает в отрасли переработки отходов. В частности, предприятие утилизирует отработанные покрышки, электрооборудование, аккумуляторы и другие промышленные отходы. За время работы компания открыла обособленные подразделения в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Магадане, а также филиал в Хабаровске.

Выездное заседание научно-технического совета Росприроднадзора проходит в столице Карелии 29 июня. Основной его темой стала работа с отходами.