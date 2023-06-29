В Новосибирске разработку документации новых станций метро оценили в 635 млн рублей

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, минимальный срок работ составит 1,5-2 года

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Разработку проектно-сметной документации новых станций новосибирского метро и электродепо оценили в 635 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона в четверг.

"Предварительно проектная документация обойдется в 635 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Планируется разработка проектной документации левого тоннеля "Золотая нива" - "Березовая роща" (участок 526 м), два участка от станции "Золотая Нива" до станций "Гусинобродская" и "Молодежная" и электродепо "Волочаевская". Минимальный срок работ - 1,5-2 года.

В бюджете города Новосибирска предусмотрена сумма с 2023 по 2025 года в размере 95 млн рублей, в бюджете Новосибирской области - 560 млн рублей.

Ранее в пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что после 2030 года планируется строительство третьей линии метрополитена, включающей 13 станций.

Новосибирский метрополитен - единственный за Уралом. Сейчас в нем две линии, Ленинская и Дзержинская, состоящие из 13 станций. Последнюю из них - "Золотая Нива" - ввели в эксплуатацию в феврале 2011 года.