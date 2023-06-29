29 июня, 13:01,
обновлено 29 июня, 13:23

Международные резервы России за неделю снизились на $0,6 млрд

По данным ЦБ РФ, они составили $586,9 млрд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,6 млрд и на 23 июня 2023 г. составили $586,9 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 23 июня составил $586,9 млрд, сократившись за неделю на $0,6 млрд, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 16 июня, объем резервов составлял $587,5 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора 

Теги:
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