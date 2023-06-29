Минцифры разработало проект акта, который утвердит правила доступа провайдеров в дома

По словам главы ведомства Максута Шадаева, в настоящее время документ находится на согласовании в кабмине

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ сформировало проект подзаконного акта, которым будут утверждаться правила и требования доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома, в настоящее время он находится на согласовании в кабмине. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Проект подзаконного акта, которым будут утверждаться требования и правила допуска, нами уже сформирован", - сказал министр, в ходе рассмотрения в первом чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и доступе к ним интернет-провайдеров.

Он отметил, что сейчас документ проходит согласование в кабмине и направлен во исполнение будущего закона.

Вместе с тем, по словам Шадаева, министерство предлагает ко второму чтению "подумать" про возмещение ущерба, который может быть нанесен операторами связи, при неправильном проведении работ.

Законопроект был принят в первом чтении нижней палатой парламента.

О законопроекте

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов-единороссов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в ноябре прошлого года. Поправками предлагается дополнить закон "О связи" и Жилищный кодекс РФ. Законопроект предлагает ввести новый механизм доступа операторов связи к инфраструктуре связи в многоквартирных жилых домах.

В частности, устанавливается, что сети связи размещаются на объектах общего имущества собственников многоквартирного дома на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья без необходимости принятия решения общим собранием. По действующим сегодня нормам, для размещения оборудования связи на общедомовом имуществе необходимо решение не менее двух третей собственников помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников.

При этом инициатива устанавливает, что плата за размещение таких сетей связи не будет взиматься. Кроме того, законопроектом вводится мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение оплаты по существующим договорам размещения инфраструктуры на объектах государственного или муниципального имущества.

Согласно документу, единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома установит правительство РФ. Как отмечал ранее глава профильного комитета Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн, новые нормы позволят создать условия для "равного доступа операторов связи в жилые дома".