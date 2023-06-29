Путин предрек мороженому из Луганска будущее на "большом рынке"

Президент отметил большой ассортимент "Королевской" продукции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке".

Компания приехала в Москву, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Она стала финалистом в номинации "Продовольственные товары".

По словам представителя компании, создаваемое в Луганске мороженое - и вкусное, и качественное, так что хладокомбинат хотел бы постепенно распространять его по всей стране. "Ассортимент такой большой у вас", - заинтересовался президент, оглядев сорта на стенде. Услышав, что производитель продает больше 100 видов мороженого разной цены, он отреагировал: "Здорово".

"Рынок большой. Я думаю, все пригодится", - добавил Путин.

Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив.