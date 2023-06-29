Путин надеется, что отечественными товарами можно будет не только любоваться, но и "одеть"

Глава государства заявил, что отечественные производители создают новые интересные и хорошие вещи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что отечественные производители создают новые интересные и хорошие вещи, на которые "любо-дорого посмотреть", и выразил надежду, что ими можно будет не только любоваться, но и "одеть и попользоваться".

"Безусловно, нужно думать о том, чтобы товары становились более удобными, функциональными, с современным обликом и характеристиками. И потому важным ресурсом в развитии отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн. В конце мая говорили об этом на встрече с представителями креативной индустрии и обязательно подумаем, что здесь можно дополнительно сделать", - сказал президент в четверг на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Глава государства также отметил, что "ниша освободилась колоссальная". "Надо занимать, занимать ее: 2 млн кв. м и 2 трлн рублей, вот ниша какая - работай не хочу. Но смотрю, действительно, появляются новые очень интересные, хорошие вещи, просто любо-дорого посмотреть, и надеюсь, не только посмотреть, но и одеть и попользоваться", - сказал он.

Путин подчеркнул, что сейчас нужно предложить такие инструменты поддержки, чтобы отечественные компании продавали с большей эффективностью, научились доносить до потребителей, как говорят специалисты, свою миссию, ценность своего товара и услуги и покупка несла положительные эмоции для человека.

"Я хотел бы в этой связи подчеркнуть, это вопрос не только развития бизнеса, это качество жизни наших людей, и естественно возникающая гордость за продукцию, сделанную в России, - добавил он. - Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин [Нарендра] Моди, он целую концепцию выдвинул несколько лет назад "Сделано в Индии", и, знаете, эффект есть, реально эффект для индийской экономики ощутимый. Не грех повторять то, что изобретено, если и не нами, то нашими друзьями, и хорошо работает".