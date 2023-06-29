Путин согласился попробовать замороженный чай российского производителя

Как рассказала сотрудница Original eco food brand, холодная смесь используется для приготовления настоящего горячего напитка, а ягоды, которые в нее добавляют, собираются в экологически чистых районах страны.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заинтересовался замороженным чаем отечественного производителя Original eco food brand и согласился его попробовать.

Компания привезла свои товары на выставку, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Как рассказала сотрудница Original eco food brand, холодная смесь используется для приготовления настоящего горячего напитка. А ягоды, которые в нее добавляют, собираются в экологически чистых районах страны.

"Мы мечтаем, чтобы когда-нибудь в вашей знаменитой кружке оказался наш северный чай", - призналась девушка, на что Путин с готовностью отреагировал. "Давайте", - согласился он, рассматривая одну такую упаковку и явно заинтересовавшись.

Но покрутив ее в руках и поняв, что это муляж, президент посетовал. "Просил приехать в гости и сказал, что старушка-мама будет очень рада. Но адреса не оставил", - пересказал он эпизод из "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. "Так же и здесь", - в шутку пожурил Путин.

Девушка поспешила объяснить, что замороженный продукт не получилось бы сохранить на стенде, и пообещала обязательно прислать президенту такой чай.

Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).