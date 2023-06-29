Welt: строительная отрасль ФРГ разрабатывает планы по восстановлению Украины

По данным газеты, немецкие компании предоставят "ноу-хау для реализации технически сложных и долгосрочных проектов в сфере развития транспортной и энергетической инфраструктуры, при конструировании подземных коммуникаций и систем водоснабжения, а также при строительстве высотных зданий и жилищ"

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Представители германской строительной отрасли уже занимаются разработкой планов по восстановлению инфраструктуры Украины после завершения конфликта. Об этом в четверг сообщила газета Die Welt.

Как пишет издание со ссылкой на находящийся в его распоряжении программный документ Ассоциации строительной промышленности Германии (HDB), немецкие фирмы "стремятся сыграть важную роль в реконструкции Украины". В частности, компании строительной отрасли "уже разрабатывают планы послевоенного восстановления" украинской инфраструктуры. "Немецкие строительные компании могут внести важный вклад в восстановление Украины, предоставив ноу-хау для реализации технически сложных и долгосрочных проектов в сфере развития транспортной и энергетической инфраструктуры, при конструировании подземных коммуникаций и систем водоснабжения, а также при строительстве высотных зданий и жилищ", - говорится в документе.

HDB также предлагает закрепить за каждым государством-донором, которое захочет поучаствовать в программе восстановления Украины, определенный регион страны, чтобы избежать повторения опыта Афганистана, где концентрация средств привела к "коррупции и провалу реконструкции".

В то же время Министерство экономического сотрудничества и развития ФРГ пока воспринимает это предложение "со сдержанностью", отмечает издание. Однако ведомство подтвердило газете, что находится "в тесном контакте с украинским правительством и международным сообществом, гражданским обществом и бизнесом в целях стратегического планирования реконструкции Украины". В ведомстве также заявили о создании правительством ФРГ платформы "для обеспечения взаимодействия между многочисленными заинтересованными группами в Германии, которые желают принять участие в восстановительных работах".

Как подчеркивает газета, другие отрасли немецкой промышленности, прежде всего производители машинного оборудования и электротехники, также надеются увеличить объемы экономического взаимодействия с Киевом. Для их поддержки правительство ФРГ планирует упростить условия выдачи экспортных кредитных гарантий при страховании заказов малых и средних немецких компаний на случай неспособности украинских заказчиков оплатить счета по проведенным работам.