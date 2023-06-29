В Омске до конца 2024 года планируют построить логистический центр площадью 200 тыс. кв. м

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 12 млрд рублей

ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Логистический центр стоимостью 12 млрд рублей и общей площадью 200 тыс. кв. м построят до конца 2024 года на левом берегу Омска. Об этом сообщил журналистам в четверг директор компании "Логопарк "Солнечный" Юрий Хрулев.

"Сейчас мы начали строить вторую и третью очередь. Поэтому мы полностью, все 200 тыс. кв. м, закончим не позднее конца следующего года", - сообщил он, добавив, что объем инвестиций оценивается в 12 млрд рублей.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время своего визита в регион отметила, что появление такого центра решит проблемы с логистикой. "Я считаю не нормальной ситуацией, когда омские предприниматели, которые производят продукты питания, для того чтобы подготовить эти продукты по стандартам качества для федеральных торговых сетей, вынуждены были обращаться в Новосибирскую область. Сейчас мы, обеспечив строительство такого комплекса, закрываем эту проблему", - сообщила Абрамченко, отметив, что это позволит сократить логистические расходы. Врио губернатора области Виталий Хоценко, отметил, что на строительство выделили федеральный инфраструктурный кредит в размере 250 млн рублей. По его словам, открытие центра позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест, а региональный бюджет ежегодно будет получать не менее 400 млн рублей.

По словам Хрулева, логистический центр строится в три очереди. Сейчас завершается строительство первой очереди - склада для федерального ретейлера "Пятерочки", на втором этапе будет построен универсальный склад, на завершающем этапе будет построен склад для онлайн-ретейлера Ozon. Склады передадут в аренду ретейлерам, которые самостоятельно будут управлять ими.

Компания "Логопарк "Солнечный" специализируется на строительстве торговых складов класса "А" с мультитемпературными режимами.