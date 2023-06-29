Производитель российских 5D-принтеров заявил о необходимости подготовки новых кадров

По словам соучредителя компании "Стереотек" Анатолия Тулаева, предприятия не готовы использовать новейшее оборудование, так как у них есть страх, что не будет специалистов

ТАСС, 29 июня. Программы обучения специалистов по аддитивным технологиям необходимо внедрять в российских вузах. Такое мнение выразил ТАСС в четверг соучредитель компании по производству 5D-принтеров "Стереотек" Анатолий Тулаев на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Мы здесь [на форуме "Сильные идеи для нового времени"] выступаем с запросом. Сейчас необходимо подготавливать специалистов, которые будут работать на российском современном оборудовании. Одна из больших проблем - предприятия не готовы использовать новейшее оборудование [5D-принтеры], так как у них есть страх, что не будет специалистов [по аддитивным технологиям], которые будут их обслуживать. Мы хотим привлечь внимание со стороны руководства страны, соответствующих ведомств, министерств, которые смогут понять, как этот механизм работает, и внедрять уже программы обучения", - сказал Тулаев.

Собеседник агентства пояснил, что на площадке форума компания "Стереотек" представила 5D-принтер нового поколения для печати аналогов импортных запчастей промышленного оборудования, которые невозможно напечатать на 3D-принтере.

Как ранее сообщал ТАСС, инновационные 5D-принтеры были зарегистрированы в конце 2020 года, в начале 2021 года компания "Стереотек" получила международный сертификат в соответствии со стандартами Евросоюза. В октябре 2022 года в Волгограде запустили первое в мире производство 5D-принтеров по выпуску импортозамещающих деталей для работы промышленных предприятий.

29 июня промышленные 5D-принтеры "Стереотек" представили президенту России Владимиру Путину на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ). Компания "Стереотек" победила в конкурсе новых отечественных брендов АСИ и Росконгресса.

На заседании наблюдательного совета АСИ в феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. Цель конкурса АСИ и Росконгресса - поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны. Российские компании и индивидуальные предприниматели отправили на конкурс порядка 5 тыс. заявок.