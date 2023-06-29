Медведчук заявил, что Украину не пустят в ЕС с "приданым" в виде умирающей экономики

Бывший лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что Киев нужен Западу лишь как центр для дестабилизации региона

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Украина не станет членом Евросоюза, будучи страной с отсталой и умирающей экономикой, Киев нужен Западу лишь как центр для дестабилизации региона. Такое мнение выразил бывший лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье, опубликованной в Telegram-канале "Другая Украина".

"Украинская экономика - это не экономика европейской процветающей страны, а весьма отсталого, умирающего государства. И что бы ни говорили европейские политики, никто Украину за европейский стол с таким "приданым" не пустит. Она нужна только как центр дестабилизации региона", - написал он.

Медведчук отметил, что, по данным Национального банка Украины, уровень безработицы в стране составляет 25-26%, что "соответствует общему количеству безработных в 3,2 млн человек". "ООН в своем отчете по Украине от 19 июня 2023 года указывает, что 65% домохозяйств сообщили о снижении доходов с февраля 2022 года, а доля семей, для которых основным источником дохода является оплачиваемая работа, уменьшилась с 67% до 53%. То есть, половина украинских семей не живет на заработную плату. <...> По данным ООН, 44% домохозяйств не могут позволить себе самое необходимое, а 43% домохозяйств сообщили, что ограничивают порции, берут продукты в долг и/или потребляют более дешевые продукты", - добавил он.

Медведчук также отметил, что на Украине стремительно растут цены на продукты питания и лечение, но правительство вместо помощи гражданам повышает тарифы на электроэнергию и сохраняет критически низкий уровень социальных стандартов, в частности, размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимальной пенсии.

"Фундаментальные ошибки и деструктивный курс экономической политики Киева обернулись рекордным падением ВВП, экспорта и деиндустриализацией. Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 29,1%, а по итогам I квартала 2023 года - на 10,5%", - продолжил оппозиционный политик.

"Западный рай, который обещают Украине Европа и США, на самом деле оказывается яркой оберткой, в которой даже не пустота, а смерть и нищета", - подытожил Медведчук.