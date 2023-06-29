Невечные монополии и виды на рынки ШОС и БРИКС. Заявления Путина на форуме АСИ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Из-за ухода западных компаний из России "мир не рухнул" - наоборот, перед отечественными производителями появились новые уникальные возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". Эти возможности не ограничиваются российским рынком, произведенные в РФ товары будут интересны странам СНГ, ШОС и БРИКС.

Перед руководством страны и крупным бизнесом стоит важная задача по продвижению отечественных брендов, как внутри страны, так и за ее пределами.

ТАСС собрал основные высказывания Путина.

Ценен вклад каждого

Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны, а "общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы - это настоящий мотор развития".

Вклад каждого гражданина ценен для России, "коллектива каждого предприятия и, конечно, молодых творческих научных бизнес-команд - всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального и технологического потенциала".

Занять рынки ШОС и БРИКС

Из-за ухода западных компаний из России "мир не рухнул, наоборот кратно расширились возможности для российских предпринимателей".

"Любая монополия, любое доминирование не вечны. <...> Имею в виду ваших конкурентов западных, потому что, по сути, они эту монополию во многих отраслях для себя обеспечили".

Российский бизнес уже сейчас доказывает, что они могут работать лучше. "Сейчас нужно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемыми не только в стране, но и в мире в целом".

На первом этапе продукция российского производства может заинтересовать ближайших соседей РФ по СНГ, "потом страны ШОС, БРИКС. Рынок невероятно большой, колоссальный".

Новые товарные знаки

На открывшиеся возможности российские предприниматели быстро откликнулись: только за 5 месяцев 2023 они подали более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года. "Причем постоянно растет число регистраций отечественных брендов и оборот прав на товарные знаки. Это значит, что они становятся все более ценными активами. Нужно, чтобы отечественные предприниматели учились более эффективно их капитализировать, извлекать дополнительную прибыль из этого".

За последние 7 лет срок получения охранных свидетельств по товарным знакам в России сократился почти в 3 раза - до 4 месяцев. "В прошлом году в США эта процедура занимала в среднем почти 14 месяцев, в Японии - 11, а у наших друзей в Китайской Народной Республике - от 1 до 2 лет".

Продвижение отечественных брендов