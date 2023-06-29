Минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в I квартале 2023 года до 2%

Как указали в ведомстве, обновление оценки "в основном отражает пересмотр в сторону повышения показателей экспорта и потребительских расходов"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП страны в I квартале текущего года с 1,3% до 2% в годовом исчислении. Это следует из опубликованных в четверг уточненных данных ведомства.

Как сообщили в министерстве, реальный ВВП "увеличился в годовом исчислении на 2% в I квартале 2023 года". Как указали в ведомстве, обновление оценки "в основном отражает пересмотр в сторону повышения показателей экспорта и потребительских расходов".

В Минторге США уточнили, что повышение реального ВВП, в частности, "отражает увеличение потребительских расходов, экспорта, расходов федерального правительства, властей штатов и местных властей".

"В IV квартале [2022 года] рост показателя составил 2,6%", - сообщило ведомство.