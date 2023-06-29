Программу по развитию рынка стандартных деревянных конструкций запустят в сентябре

Директор по научно-техническому развитию Ассоциации деревянного домостроения Владимир Стоянов сообщил, что работа должна идти по двум главным направлениям

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/ Реализация плана мер, направленных на развитие в России рынка деревянных конструкций и призванных обеспечить страну стандартными комплектующими для деревянного домостроения, может начаться уже в сентябре. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор по научно-техническому развитию Ассоциации деревянного домостроения Владимир Стоянов.

"К сентябрю дорожная карта по развитию внутреннего российского рынка деревянных конструкций будет разработана, и мы планируем начать по ней работать. Думаю, через пару лет потребители смогут приобретать на любом строительном рынке не только доски, но и клееный брус, а также готовые комплекты из него по типу IKEA, из которого можно собрать беседку, хозяйственную постройку или дом", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

По словам Стоянова, работа должна идти по двум главным направлениям. В настоящий момент Ассоциация уже разрабатывает единый сортамент стандартных клееный балок, таблицы для подбора сечения, работает над каталогом проектов типовых строений из бруса и древесных панелей. "Нам следует перенять европейский опыт, когда огромное количество клееных деревянных конструкций заготавливались впрок. Тогда архитектор, конструктор-проектировщик, заказчик, строитель в любой момент могут обратиться на склад, и нужная балка точно будет в наличии. Это очень удобно, потому что существенно снижает сроки стройки", - отметил Стоянов.

По мнению экспертов - членов Ассоциации деревянного домостроения, отсутствие практики применения стандартных деревянных комплектующих ощутимо тормозит развитие деревянного домостроения в России. Неопытные архитекторы и конструкторы предлагают разные сечения балок, завод дает свои, начинается доработка проекта, которая затягивает процесс и делает такую стройку некомфортной для потребителя.

Второй проблемой члены Ассоциации считают недостаточное число деревообрабатывающих предприятий на территории нашей страны. Стоянов считает, что в каждом райцентре должны появиться цеха, которые будут заниматься обработкой клееной продукции, обработкой древесины и готовить домокомплекты. Сейчас крупные заводы отрасли специализируются на выпуске больших объемов балок, а финишная обработка занимает много времени, из-за чего они часто не успевают обслужить всех заказчиков в срок. Поэтому дорожная карта развития деревянных конструкций направлена на то, чтобы такие предприятия росли в регионах страны, что в свою очередь позволит сократить до минимума сроки ожидания домокомплектов заказчиком.

Дорожная карта

Реализация дорожной карты по развитию внутреннего рынка деревянных конструкций в РФ позволит дополнительно перерабатывать до 2,5 млн куб. м древесины, что позволит увеличить внутреннее потребление на 1,8 млн куб. м. В результате из 5 млн куб. м выпавшего объема экспортной древесины половину можно будет применить для нужд отечественного деревянного домостроения. Россия сейчас потребляет на строительство 7 млн куб. м древесины в год.