Между Туркменбаши и Махачкалой в 2023 году планируют запустить первый грузовой корабль

Последний раз паромное сообщение между портами существовало в 2011-2012 годах

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Первый регулярный грузовой корабль для перевозки контейнерных грузов планируют запустить между Туркменбаши и Махачкалой до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг торговый представитель РФ в Туркмении Александр Елизаров после встречи с органами государственной власти Дагестана в Махачкале.

"Сейчас есть возможность и рассматривается вопрос постановки первого судна-контейнеровоза на линию Туркменбаши - Махачкала не как единственный путь, а как регулярное сообщение <…>. Мы поставили задачу бизнесменам до конца года, чтобы корабль пошел", - сказал Елизаров.

По его словам, последний раз паромное сообщение между портами Туркменбаши и Махачкалой существовало в 2011-2012 годах.

В ходе визита в регион торговый представитель встретился с председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

"Мы заинтересованы в расширении внешнеэкономического сотрудничества, в том числе инвестиционного, с зарекомендовавшими себя компаниями. Хотел бы отметить, что в условиях санкций со стороны недружественных стран и сложностей товарооборот между Республикой Дагестан и Туркменией в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 5%, а импорт - на 80%",- сказал Абдулмуслимов.

Стороны договорились развивать сотрудничество в транспортно-логистической, сельскохозяйственной сферах и области культуры.