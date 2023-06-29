Орловской области дадут более 530 млн рублей на покупку транспорта в села и малые города

Деньги направят на покупку 70 автобусов

ТАСС, 29 июня. Орловской области одобрили выделение специального казначейского кредита на сумму свыше 530 млн рублей для приобретения транспорта в села и малые города. Об этом сообщила в четверг пресс-служба региона по итогам заседания президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию России, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Орловской области согласовано предоставление специального казначейского кредита в сумме 534,4 млн рублей на закупку транспортных средств. Такое решение принято на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в режиме видео-конференц-связи, которое провел заместитель председателя правительства России, председатель правительственной комиссии по региональному развитию в России Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.

Деньги направят на приобретение 70 автобусов для малых городов и сельских территорий. Также в области планируют закупить 37 единиц транспорта для модернизации подвижного состава в целях развития жилищного строительства.

По словам губернатора Андрея Клычкова, покупка новой техники существенно улучшит транспортную систему региона. "Совсем недавно МУП "ТТП" получило новую партию из 20 низкопольных автобусов - теперь по городу Орлу курсируют 48 единиц современного общественного транспорта. Теперь новые транспортные средства получат и другие муниципалитеты. Уверен, что такая серьезная сумма позволит обеспечить функционирование всей транспортной инфраструктуры региона на новом уровне", - приводит пресс-служба его слова.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый вид бюджетных кредитов - специальные казначейские кредиты регионам. Он устанавливает, что в 2023 году Федеральное казначейство получает право предоставлять за счет временно свободных средств федерального бюджета регионам кредиты на срок до 15 лет по ставке 3%. 15 марта Совет Федерации одобрил закон о бюджетных кредитах регионам для опережающего финансирования строительства, а также об увеличении суммы специальных казначейских кредитов в 2023 году до 315 млрд рублей.