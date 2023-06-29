Титов назвал Кубу "Советским Союзом конца 1980-х" и отметил возможности рынка

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ рассказал, что в республике "в основном все запрещено, но уже что-то разрешается"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ, глава делового совета Россия - Куба Борис Титов сравнил Кубу с СССР конца 1980-х и отметил возможности формирующегося рынка.

"Куба сегодня - это Россия, точнее СССР, конца 1980-х. В основном все запрещено, но уже что-то разрешается. Кооперативные рестораны уже работают. <...> Но вместе с тем сохраняется огромная теневая экономика, в которой все - за наличные доллары. Даже оптовые поставки", - сказал он в ходе встречи с членами Московского делового собрания.

Титов отметил, что "инвесторов на Кубе, кроме испанцев, пока мало". "Потому что регулирование в основном сохраняется до сих пор жестко коммунистическое. Пока что рынка там особого нет. Но есть возможности", - сказал он и призвал предпринимателей осваивать новые перспективные рынки с учетом нелегкой экономической ситуации в сотрудничестве с европейскими странами.

Как отметил Титов, власти Кубы сейчас думают о том, как начать открываться миру. При этом он подчеркнул, что Россия оказывает стране помощь, в первую очередь с энергоносителями, но без полноценной рыночной реформы все равно не обойтись. "Думаю, пойдет серьезное развитие с поддержкой государства", - указал уполномоченный по защите прав предпринимателей.

По его словам, в Гаване также вскоре должен начать работу Русский торговый дом - торговый центр с российскими отечественными продуктами питания и товарами. Титов сообщил, что выход на рынок будет осуществлен без посредничества государственной компании, устанавливать цены центр будет самостоятельно, оплата будет осуществляться в свободно конвертируемой валюте. "Решим вопросы с транспортом - и все наладится", - заключил он.